İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yangın faciasının yaşandığı gece kulübünde inceleme yaptı

İl Emniyet Müdürü Aktaş, yangın faciasının yaşandığı gece kulübünde inceleme yaptı
İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünde incelemelerde bulundu.
Beşiktaş'ta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2. katında gece kulübü olarak işletilen ve tadilatta olduğu söylenen alanda yangın çıkmış, olayda 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 8 kişi de gözaltına alınmıştı.
Soruşturma sürerken İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerine gelerek incelemede bulundu. Aktaş, incelemelerin ardından olay yerinden ayrıldı.
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