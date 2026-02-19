İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Toprak Kayması - Son Dakika
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Toprak Kayması

İstanbul-İzmir Otoyolu\'nda Toprak Kayması
19.02.2026 10:19
Manisa'da heyelan nedeniyle otoyolda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor, temizlik çalışmaları sürüyor.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Manisa geçişinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Heyelan sebebiyle ulaşım tek yönden kontrollü şekilde sağlanıyor.

Heyelan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı ile Turgutlu ilçeleri arasında kalan kesiminde meydana geldi. Bölgede etkili olan yağışların ardından yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda otoyol jandarma, asayiş ve Karayolları ekibi sevk edildi.

Toprak kayması sonucu otoyolun 3 şeridi tamamen kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri güvenlik gerekçesiyle heyelan olan bölgeyi trafiğe kapatırken ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Yolun tamamen temizlenmesi ve güvenliğin tam sağlanması için bölgedeki çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İstanbul, Manisa, Ulaşım, İzmir, Son Dakika

