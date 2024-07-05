İstanbul Küçükçekmece'de Boşanma Aşamasındaki Adam Eşi Tarafından Darp Edildi - Son Dakika
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İstanbul Küçükçekmece'de Boşanma Aşamasındaki Adam Eşi Tarafından Darp Edildi

İstanbul Küçükçekmece'de, eşiyle boşanma aşamasında olan bir adam, ortak kullandıkları hesabın kredi kartı şifresini vermediği için eşi tarafından darp edildi. Darp anları cep telefonu kamerasına yansırken adam, kadından şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

05.07.2024 11:51
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İstanbul Küçükçekmece'de, eşiyle boşanma aşamasında olan adam iddiaya göre, ortak kullandığı hesabın kredi kartı şifresini vermediği için eşi tarafından darp edildi. Darp anları cep telefonu kamerasına yansırken adam, kadından şikayetçi oldu.

Olay, 22 Haziran 2024 tarihinde İstanbul Küçükçekmece Halkalı'da yaşandı. İddiaya göre, Küçükçekmece Halkalı'da eşi Ö.U.T., ile birlikte yaşayan Ceyhun Osman T., karşı tarafın isteği üzerine boşanma kararı aldı. Kararın sonrası Ö.U.T., eşinden ortak kullandıkları kredi kartının şifresini istedi. Eşinin şifreyi vermemesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. Bir gün sonra çift Halkalı Çamlık Parkı'nda buluştu. Kadın boşanmak istediği eşinden kredi kartı şifresini tekrar istedi. Şifreyi vermeyen Ceyhun Osman T., eşi Ö.U.T tarafından darp edildi. Darp anlarını ise cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Hastaneden darp raporu alıp karakola giderek eşinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Küçükçekmece'de Boşanma Aşamasındaki Adam Eşi Tarafından Darp Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Küçükçekmece'de Boşanma Aşamasındaki Adam Eşi Tarafından Darp Edildi - Son Dakika
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