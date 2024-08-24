İstanbul Küçükçekmece'de Taksi Durağına Silahlı Saldırı - Son Dakika
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İstanbul Küçükçekmece'de Taksi Durağına Silahlı Saldırı

İstanbul Küçükçekmece'de taksi sormaya giden bir kişi, kendisine taksi yok diyen denilmesinin ardından taksi durağına silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda kimse yaralanmazken, çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

24.08.2024 10:04
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İstanbul Küçükçekmece'de taksi sormaya giden bir kişi, kendisine taksi yok diyen denilmesinin ardından taksi durağına silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda kimse yaralanmazken, çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi taksi durağına gelip araç olup olmadığını sordu. Taksi durağı çalışan ise, taksinin olmadığını söylemesi üzerine şahıs oradan uzaklaştı. Bir saat sonra silahla gelen aynı şahıs, durağa karşı silahla ateş açmaya başladı. Bu sırada taksi durağı çalışan ise adamın üzerine atlayarak içeriye doğru ateş etmesini engelledi.

Olayda kimse yaralanmazken saldırgan durak çalışanları tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü. Daha sonra polis olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Saldırıyı taksi durağı çalışanın engellediğini söyleyen durak başkanı Aydın Kılınç, "Birisi geliyor, taksi soruyor o an da aracımız yok. 'Durakta araç yok, beklersen yardımcı oluruz' diyoruz. Çekiyor gidiyor. Sonra geliyor, burada görevli arkadaşa silahla ateş ediyor. Üç silah sesi duyduk ama polis 2 tane boş kovan buldu. Üzerine sıkıyor ama Allah'a şükürler olsun ki yaralı yok. Ama arkadaşımıza öldürmeye ateş ediyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Küçükçekmece'de Taksi Durağına Silahlı Saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Küçükçekmece'de Taksi Durağına Silahlı Saldırı - Son Dakika
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