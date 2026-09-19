İstanbul Küçükçekmece'de yabancı uyruklu kişi kaldırımda arkadan art arda bıçaklandı - Son Dakika
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İstanbul Küçükçekmece'de yabancı uyruklu kişi kaldırımda arkadan art arda bıçaklandı

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İstanbul Küçükçekmece'de öğle saatlerinde kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu kişi, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından arkadan art arda bıçaklandı. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, bıçağı olay yerinde bırakıp kaçan saldırganı yakalamak için polis çalışma başlattı.

İstanbul Küçükçekmece'de yabancı uyruklu bir kişi, kaldırımda yürürken arkasından yaklaşan adam tarafından art arda bıçaklandı. Zanlı bıçağı olay yerinde bırakırken polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Küçükçekmece İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu Y.İ. kaldırımda yürürken henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs tarafından arkadan art arda bıçaklandı. Bıçaklı saldırgan olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ağır yaralanan Y.İ. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Çevrede güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğini tespit ve yakalama çalışmalarına başladı. Y.İ. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Görgü tanığı bir vatandaş yaşananları anlatarak, "2 kişi 3 kişi yürüyerek aşağı iniyordu. Arkadan bir tane bıçaklı arkadaş geldi. Baldırlarından bıçakladı. Sonra yukarı doğru kaçtı. Arkadaş ağacın yanına düştü ambulansı aradık. Olayın içeriğini bilemiyoruz. Sadece olay anına tanık olduk" dedi.

Kaynak: İHA
KüçükçekmeceİstanbulGüvenlik3. SayfaGüncelPolisSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Küçükçekmece'de yabancı uyruklu kişi kaldırımda arkadan art arda bıçaklandı - Son Dakika
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