İstanbul\'da bir kişi, AVM\'de intihara kalkıştı

23:29 •
İBB Başkanı İmamoğlu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut yayına bağlanmak isteyince sunucuya sinirlendi: İşine baksın•
İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan alışveriş merkezinde (AVM) bir adam, 3. kattan atlayarak intihara kalkıştı.
Maltepe'deki bir AVM'de yaşanan olayda korkuluklarda intihar etmek için sarkan bir adamı, çevredeki vatandaşlar ikna etmeye çalıştı. O esnada korkuluklara yakın olan iki kişi, intihar etmek isteyen adamı tutmaya çalışırken olanlar oldu.
Bilinçsizce yapılan müdahale sonucu talihsiz adam kendini boşluğa bıraktı. Korku dolu o anlar AVM'de bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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