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İstanbul'da bir kişi, AVM'de intihara kalkıştı - Son Dakika
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İstanbul'da bir kişi, AVM'de intihara kalkıştı

İstanbul Maltepe'deki alışveriş merkezinde bir adam 3. kattan atlayarak intihar etmeye çalıştı. Korku dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

28.12.2023 - 23:38,  Güncelleme: 23:42
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İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan alışveriş merkezinde (AVM) bir adam, 3. kattan atlayarak intihara kalkıştı.

Maltepe'deki bir AVM'de yaşanan olayda korkuluklarda intihar etmek için sarkan bir adamı, çevredeki vatandaşlar ikna etmeye çalıştı. O esnada korkuluklara yakın olan iki kişi, intihar etmek isteyen adamı tutmaya çalışırken olanlar oldu.

ADAM KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Bilinçsizce yapılan müdahale sonucu talihsiz adam kendini boşluğa bıraktı. Korku dolu o anlar AVM'de bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul\'da bir kişi, AVM\'de intihara kalkıştı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa
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İstanbul, Maltepe, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da bir kişi, AVM'de intihara kalkıştı - Son Dakika


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