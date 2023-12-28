İstanbul\'da bir kişi, AVM\'de intihara kalkıştı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan alışveriş merkezinde (AVM) bir adam, 3. kattan atlayarak intihara kalkıştı.

Maltepe'deki bir AVM'de yaşanan olayda korkuluklarda intihar etmek için sarkan bir adamı, çevredeki vatandaşlar ikna etmeye çalıştı. O esnada korkuluklara yakın olan iki kişi, intihar etmek isteyen adamı tutmaya çalışırken olanlar oldu.

ADAM KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Bilinçsizce yapılan müdahale sonucu talihsiz adam kendini boşluğa bıraktı. Korku dolu o anlar AVM'de bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.