8 ilde bahis ve kara para soruşturması! Milyonlarca liralık mal varlıklarına el kondu - Son Dakika
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8 ilde bahis ve kara para soruşturması! Milyonlarca liralık mal varlıklarına el kondu

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İstanbul merkezli 8 ilde bahis ve kara para soruşturması düzenlendi. 24 şüphelinin yakalandığı soruşturmada, 2 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Örgüt lideri ve üyelerine ait 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket ve 2 otel ile 7.5 milyon dolarlık hesaba el kondu.

04.03.2025 10:20  Güncelleme: 10:40
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bahis ve kara para ile ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında, yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yaptıkları, üçüncü kişiler adına banka hesapları açtıkları, paravan şirketler kurarak paraların aklandığı ve paraları yurt dışı merkezli kripto borsalarına göndererek haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen bir şebeke tespit edildi.

PARA TRAFİĞİ 2 MİLYAR LİRAYI AŞIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 2 milyar lirayı aşan para trafiğinin merkezinde yer alan 24 şüpheli belirlendi. Lider ve örgüt üyelerinin banka hesaplarında yapılan finansal analiz çalışmalarında 2 milyar TL civarında işlem hacimlerinin olduğu anlaşılırken, bu tutarların büyük bir kısmının yurtdışındaki kripto hesaplara "soğuk cüzdan" olarak aktarıldığı kaydedildi. Söz konusu şebeke fertlerinin, paranın önemli kısmını mal varlığı edinerek aklama yöntemine geçtiği öğrenildi.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şebekeyi teknik ve fiziki takibe alan siber polis ekipleri, operasyonun düğmesine bastı. Bu sabah Özel Harekat Timleri eşliğinde İstanbul merkezli Mersin, Aydın, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ, Adıyaman ve Sakarya illerinde yapılan eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda gerçekleştirilen detaylı aramalarda ise 65 bin TL nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

MİLYONLARCA LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONDU

Şüphelilerin sorgusuna başlanırken, örgüt lideri ve üyelerinin mal varlıklarına yönelik yapılan çalışmalarda, 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket ile bu şirketlere ait İstanbul ve Aydın illerinde 2 otel olmak üzere 250 milyon TL tutarındaki mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca örgüt liderinin dijital banka hesabındaki 7 milyon 500 bin dolarlık hesabıyla birlikte diğer şüphelerin banka ve kripto hesaplarına da el konulduğu aktarıldı.

8 ilde bahis ve kara para soruşturması! Milyonlarca liralık mal varlıklarına el kondu
Kaynak: İHA

İstanbul, 3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 8 ilde bahis ve kara para soruşturması! Milyonlarca liralık mal varlıklarına el kondu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Osman Ak:
    Sponsorluğunu sırtına yazdıran lar hiç yok içlerinde bu olay oradan başladı ama bahisci değiller o spor takımınıda araştırın FETÖ araştırmasında sponsor yine bu takımın çıkıyor ama araştırma yok 9 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Çocuklarımızı sanal kumardan koruyalım, çok kolaymış, telefonlarda bile indirilen uygulamalar üzerinden oynanıyormuş. 3 0 Yanıtla
  • kale1236:
    İhalelere bakın. bin TL eve 2 TL verip alıyorlar. aynı şekilde arabalar. 1 0 Yanıtla
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