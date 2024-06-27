İstanbul Sancaktepe'de Arsa Sahibi, Oto Yıkamacıyı ve Çocuklarını Darp Etti - Son Dakika
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İstanbul Sancaktepe'de Arsa Sahibi, Oto Yıkamacıyı ve Çocuklarını Darp Etti

İstanbul Sancaktepe'de bir arsa sahibi, oto yıkamacı dükkandan çıkmak istemeyen işletmeci ve çocuklarını darp etti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. İşletmeci, sözleşme süresi olduğunu belirtmesine rağmen arsa sahibi ve yanındaki kişiler tarafından öldüresiye darp edildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darp edilen işletmeci, olayın öldürmeye teşebbüs olduğunu belirtti.

27.06.2024 14:05
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İstanbul Sancaktepe'de arsa sahibi, dükkandan çıkmak istemeyen oto yıkamacıyı çocukları ile birlikte darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'nde dün saat 19.00'da yaşandı. İddiaya göre, oto yıkamacı dükkanı olan Sinan Güzel (37), dükkanın arsa sahibi Abdurrahman K. tarafından dükkandan çıkarılmak istendi. 5 ay daha sözleşme süresi olduğunu söyleyen Sinan Güzel, çıkmayı reddetti. Bu duruma öfkelenen Abdurrahman K., çocukları ve yakınlarıyla birlikte silahla oto yıkamacı dükkanına gelerek, Sinan Güzel'i 10 yaşındaki çocuğunun önünde öldüresiye darp etti. Abdurrahman K'nın yanındaki kişilerden bazıları, silahı çıkararak Sinan Güzel'in kafasına tuttu. Güzel aldığı darbelerle yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaşanılan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Öldürmeye teşebbüs ettiler"

Darp edilen Sinan Güzel, "İşletmesini yaptığım oto yıkama dükkanının arsa sahibi Abdurrahman K., çocukları ve yanındaki yabancı şahıslarla gelerek beni darp ettiler. Öldürmeye teşebbüs ettiler. Dükkanıma baskın yaptılar. 10 yaşındaki çocuğumun karşısında beni bu hale soktular. Sözleşmem var, her şeyim var ve resmi ama beni zorbalıkla iş yerimden çıkarmaya çalışıyorlar. Olay yerinde bayılmışım. Hastaneyi aramışlar, polis ekiplerini aramışlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sancaktepe, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Sancaktepe'de Arsa Sahibi, Oto Yıkamacıyı ve Çocuklarını Darp Etti - Son Dakika

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