İstanbul semalarında ilginç anlar: Parlak cisim merak uyandırdı - Son Dakika
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İstanbul semalarında ilginç anlar: Parlak cisim merak uyandırdı

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İstanbul'da gökyüzünde görülen parlak cisim merak uyandırdı. Cismi gören vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

06.07.2024 00:03
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İstanbul semalarında ilginç anlar: Parlak cisim merak uyandırdı

İSTANBUL - İstanbul'da gökyüzünde görülen parlak cisim merak uyandırdı. Cismi gören vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

İstanbul'da semalarında akşam saatlerinde görülen parlak bir cismin merak uyandırdı. Birçok ilçede görülen cismin henüz ne olduğu belirlenemezken, gören vatandaşlar o anları şaşkınlık içinde izleyerek telefonlarıyla kaydetti.

Kaynak: İHA

İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul semalarında ilginç anlar: Parlak cisim merak uyandırdı - Son Dakika

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