İstanbul semalarında ilginç anlar: Parlak cisim merak uyandırdı
İSTANBUL - İstanbul'da gökyüzünde görülen parlak cisim merak uyandırdı. Cismi gören vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
İstanbul'da semalarında akşam saatlerinde görülen parlak bir cismin merak uyandırdı. Birçok ilçede görülen cismin henüz ne olduğu belirlenemezken, gören vatandaşlar o anları şaşkınlık içinde izleyerek telefonlarıyla kaydetti.
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