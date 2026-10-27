İstanbul Şile'de sağanak sonrası su altında kalan evde 3 yaşlı kardeş mahsur kaldı - Son Dakika
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İstanbul Şile'de sağanak sonrası su altında kalan evde 3 yaşlı kardeş mahsur kaldı

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İstanbul Şile\'de sağanak sonrası su altında kalan evde 3 yaşlı kardeş mahsur kaldı
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İstanbul Şile\'de sağanak sonrası su altında kalan evde 3 yaşlı kardeş mahsur kaldı
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İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından Şile'de birçok ev ve sokak sular altında kaldı; Ahmetli köyünde su basan tek katlı evde 3 yaşlı kardeş mahsur kaldı. Kardeşlerden birinin yatalak olduğu öğrenilirken, evde mahsur kalanlar belediyenin aranmasını istedi.

İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından Şile'de birçok ev sular altında kaldı. Yaşlı 3 kardeş, su basan evlerinde mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. En çok yağış alan ilçelerden biri olan Şile'de evleri ve sokakları su bastı. Ahmetli köyünde bulunan ve 3 yaşlı kardeşin yaşadığı tek katlı bir ev sular içinde kaldı. Evi ve bahçesi su basan evde kardeşler mahsur kalarak kurtarılmayı bekledi. Yaşlı kardeşlerden birinin yatalak olduğu öğrenildi.

İçerde mahsur kalan Emine Beykoz, "Hava yağdı, Allah'ın yağmuru yapacak bir şey yok. 3 kişi evde duruyoruz, yoldan geçenlerden belediyeyi aramasını istedim" dedi.

Yaşlı kardeşlerin akrabası Arzu Aydın ise, "Ablamız çok mağdur, kendi evime bakmaya buraya geldim. Burayı görünce yenge nasılsın evde su var mı dedim. Kimse bir şey yapmadı dedi. İçerde hasta yatalak var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul Şile'de sağanak sonrası su altında kalan evde 3 yaşlı kardeş mahsur kaldı - Son Dakika
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