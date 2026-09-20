İstanbul Silivri\'de ölü bulunan 60 yaşındaki adamın ölümünü jandarma inceliyor

İstanbul'un Silivri ilçesinde yaşlı bir adam su kanalında ölü olarak bulundu.

Olay, Yolçatı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, su kanalında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme sonucu şahsın 60 yaşındaki Adem Karabulut olduğu tespit edilirken, yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri Karabulut'un ölümüne ilişkin inceleme başlattı.