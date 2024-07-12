İstanbul Sultangazi'de Kamyonlar Askıda Kaldı

İstanbul Sultangazi'de bulunan Cebeci Döküm Sahası'nda döküm yapan 2 hafriyat kamyonu askıda kaldı. Olayın zemin yumuşaklığından kaynaklandığı öğrenilirken, muhtemel bir faciadan dönüldü.
Olay, sabah saatlerinde Sultangazi'de bulunan Cebeci Döküm Sahası'nda gerçekleşti. Yağmurun ardından zeminin yumuşaması sonucu döküm yapan kamyonlar zeminle beraber kayarak askıda kaldı. Kamyonların askıda kaldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken faciadan kıl payı dönüldü. - İSTANBUL
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