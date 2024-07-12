İstanbul Sultangazi\'de Zabıta Ekiplerine Saldırı

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İstanbul Sultangazi'de bir ihbara giden zabıta ekipleri, inşaat yetkililerinin yumruklu tekmeli saldırısına uğradı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, izinsiz hafriyat ve kazı çalışması yaptığı ve yan binada kayma tehlikesi oluşturduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti.

İnşaat alanının bulunduğu sokağa gelen zabıta ekipleri, izinsiz çalışma yapıldığını gerekçesiyle ruhsatını iptal etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine müteahhit olduğu düşünülen kişi ve bir yakını, tekme ve yumrukla zabıta ekiplerine saldırdı. Durumu fark eden inşaat çalışanları ve vatandaşlar araya girip tarafları ayırdı. Saldırı anları cep telefonu kamerasına yansırken, darp raporu alan zabıta ekipleri şahıslardan şikayetçi oldu. - İSTANBUL