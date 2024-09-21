İstanbul Ticaret Borsası\'na ait atıl bina yıkımına başlandı

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İstanbul Ticaret Borsası'na ait atıl durumdaki bina, Fatih Belediyesi tarafından yıkımına başlandı

İSTANBUL - Fatih'te yer alan İstanbul Ticaret Borsası'na ait olan ve uzun zamandır kullanmayıp atıl durumda bırakılan binanın yıkımına Fatih Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından gece saatlerinde başlandı.

Fatih'te Yalı Köşkü Caddesi'nde yer alan İstanbul Ticaret Borsası'na ait olan binanın yıkımına Fatih Belediyesi ekipleri tarafından başlandı. Gece saatlerinde başlayan yıkım çalışmaları öncesi çevrede güvenlik tedbirleri sağlandı. Binanın etrafı saclarla çevrilerek vatandaşların yaklaşmasının önüne geçildi. Uzun zamandır atıl durumda bulunan binanın yıkım çalışmalarının önümüzdeki birkaç günün gece saatlerinde sürdürüleceği öğrenildi. Yıkım iş makineleri aracılığıyla kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.