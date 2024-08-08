İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geniş kapsamlı asayiş uygulaması

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis ekipleri, Özel Harekat destekli geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Asayiş, Yunus ve Devriye ekiplerinin katılımıyla Balıkyolu Mahallesi'nde 5 ana noktada asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler, cadde üzerinde araçları durdurarak, içeridekilerin üstlerini aradı. Durdurulan araçların koltuk ve bagajları da aranırken, şahıslara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaların artarak devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL