İstanbul Valiliği: Aydos Ormanı'nda çıkan yangına 78 ekip ve 159 personel müdahale etti - Son Dakika
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İstanbul Valiliği: Aydos Ormanı'nda çıkan yangına 78 ekip ve 159 personel müdahale etti

İstanbul Valiliği, Pendik'te bulunan Aydos Ormanı'nda çıkan yangına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, 78 ekip ve 159 personelle yangına müdahale edildiği belirtilerek, 'Yangından 4 hektarlık ormanlık alan etkilenmiştir' denildi.

21.07.2024 16:40
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İstanbul Valiliği, Pendik'te bulunan Aydos Ormanı'nda çıkan yangına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, 78 ekip ve 159 personelle yangına müdahale edildiği belirtilerek, "Yangından 4 hektarlık ormanlık alan etkilenmiştir" denildi.

Pendik'te bulunan Aydos Ormanı'nda çıkan yangına ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "21.07.2024 Pazar günü saat 14.00 sıralarında Pendik - Aydos Ormanı'nda yangın çıkmıştır. Yangına, Orman Müdürlüğü ve ilgili birimlerin ekipleri ivedilikle müdahale etmiştir. Yangına 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterle müdahale edilmektedir. Ayrıca itfaiye, AFAD, emniyet ve diğer ilgili birimlerimiz de toplam 78 ekip, 159 personelle yangına müdahale etmektedir. Yangın, rüzgarın da etkisiyle bölgesel olarak devam etmekte olup an itibarıyla yangından 4 hektarlık ormanlık alan etkilenmiştir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Valiliği: Aydos Ormanı'nda çıkan yangına 78 ekip ve 159 personel müdahale etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Valiliği: Aydos Ormanı'nda çıkan yangına 78 ekip ve 159 personel müdahale etti - Son Dakika
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