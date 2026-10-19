İstanbul Valisi Davut Gül, zarar tespitlerinin tamamlandığını ve tarımsal zararın 60 milyon lira olduğunu açıkladı. Gül, zararların rakamlandırıldığını ve ödemelere bugünden itibaren başlanacağını belirtti.
İstanbul Valisi Davut Gül, "Zarar tespitleri tamamlandı. Bunlar rakamlandırılıyor. Tarımsal zararları tespit etti. 60 milyon liralık bir zarar var. Bugünden itibaren ödemelere başlanacak" dedi.
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19.10.2026 13:44:46. #.0.3#
SON DAKİKA: İstanbul Valisi Gül, tarımsal zararı 60 milyon lira olarak açıkladı - Son Dakika
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