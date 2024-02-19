İstanbul ve Hatay'da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik operasyon: 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul ve Hatay'da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik operasyon: 12 şüpheli yakalandı

İstanbul ve Hatay\'da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik operasyon: 12 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Hatay'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-4' Operasyonlarında DEAŞ Terör Örgütüne mensup olduğu şüphesiyle 5'i yabancı uyruklu toplam 12 kişinin yakalandığını açıkladı.

19.02.2024 13:48
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İstanbul ve Hatay'da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-4' Operasyonlarında 5'i Yabancı Uyruklu toplam 12 şüpheli yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul ve Hatay'da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik operasyon: 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul ve Hatay'da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik operasyon: 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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