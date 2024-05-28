İstanbul ve Kayseri'de FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyon: 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul ve Kayseri'de FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyon: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul ve Kayseri\'de FETÖ\'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyon: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda İstanbul ve Kayseri'de 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda, örgüte üye kazandırmaya çalıştıkları şahısları üniversite döneminde bulundukları illerde örgüte ait öğrenci evlerine yönlendirerek yeniden yapılanma arayışı içinde oldukları tespit edildi.

28.05.2024 11:36
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İstanbul ve Kayseri'de FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 15 Temmuz 2016 sonrasında örgüte eleman temininde zorlanıldığı bu sebeple eleman temin edebilme çalışmalarına girildiği belirtildi. Soruşturma çerçevesinde, başta örgüte destek olan şahıslar ve FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem gören şahısların çocukları olmak üzere örgüte üye kazandırmaya çalıştıkları şahısları üniversite döneminde bulundukları illerde örgüte ait öğrenci evlerine yönlendirerek yeniden yapılanma arayışı içindeki oldukları güncel öğrenci evlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

FETÖ'ye ait öğrenci evlerinin 2-3 kişilik gruplardan oluşacağı evde kalan kişilerden birinin dikkat çekmemesi açısından eve ait fatura abonelikleri üstüne aldığı, azami derecede gizliliğe dikkat ettikleri internet tabanlı programlar üzerinden görüşmeler gerçekleştirdikleri, evlerde kesinlikle örgütsel döküman, kitap ve belge bulundurulmadığı tespit edilirken, İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul ve Kayseri'de FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyon: 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul ve Kayseri'de FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyon: 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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