Sürücü kursları üzerinden MTSK sınavlarına joker sokulduğu ve kopya düzeneği kurulduğu iddiasıyla İstanbul ve Kocaeli'nde operasyon düzenlendi. İstanbul ve Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalandı.
Sürücü kursları üzerinden MTSK sınavlarına joker sokulduğu ve kopya düzeneği kurulduğu iddiasıyla İstanbul ve Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalandı.
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10.11.2026 16:13:09. #.0.2#
SON DAKİKA: İstanbul ve Kocaeli'de MTSK sınavlarına joker sokulduğu iddiasıyla 23 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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