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İstanbul ve Tunceli'de DHKP/C operasyonu: 12 kişi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul ve Tunceli'de DHKP/C operasyonu: 12 kişi yakalandı

İstanbul ve Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonda, daha önce terör eylemlerinde adı geçen şüpheliler de dahil olmak üzere 12 kişi yakalandı. Gözaltına alınan örgüt üyelerinin, öldürme ve yaralama olaylarına karıştıkları ve çeşitli saldırıları gerçekleştirdikleri belirlendi.

İstanbul ve Tunceli\'de DHKP/C operasyonu: 12 kişi yakalandı
12.12.2023 - 11:35,
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İstanbul ve Tunceli'de terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda yeni ayrıntılara ulaşıldı. Aralarında daha önce düzenlenen bazı terör eylemlerinde adı geçen şüphelilerin de olduğu 12 kişi yakaladı. Gözaltına alınan örgüt üyelerinden bazılarının öldürme ve yaralama olaylarına karıştıkları, 2014'te Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan'ın içerisinde bulunduğu araca yönelik silahlı saldırı olayının keşif ve gözetlemesini yapanlar ile Gazi Karakoluna silahlı saldırı düzenledikleri öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul, Tunceli, Terör, Gözaltı, Operasyon, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul ve Tunceli'de DHKP/C operasyonu: 12 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul ve Tunceli'de DHKP/C operasyonu: 12 kişi yakalandı - Son Dakika
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