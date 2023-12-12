İstanbul ve Tunceli\'de DHKP/C operasyonu: 12 kişi yakalandı

İstanbul ve Tunceli'de terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda yeni ayrıntılara ulaşıldı. Aralarında daha önce düzenlenen bazı terör eylemlerinde adı geçen şüphelilerin de olduğu 12 kişi yakaladı. Gözaltına alınan örgüt üyelerinden bazılarının öldürme ve yaralama olaylarına karıştıkları, 2014'te Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan'ın içerisinde bulunduğu araca yönelik silahlı saldırı olayının keşif ve gözetlemesini yapanlar ile Gazi Karakoluna silahlı saldırı düzenledikleri öğrenildi. - İSTANBUL