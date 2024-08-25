İşte bu yüzden ürünleriniz sağlam gelmiyor! Kargo firması çalışanlarının yaptıklarına bakın - Son Dakika
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İşte bu yüzden ürünleriniz sağlam gelmiyor! Kargo firması çalışanlarının yaptıklarına bakın

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Bir kargo firmasının çalışanları, gelen kargoları gelişi güzel atarak kırılıp kırılmamasına bakmadan özensiz bir şekilde dükkana aldı. Bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntüler büyük tepki çekti.

25.08.2024 13:05
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Vatandaşların internet üzerinden sipariş ettiği ürünlere özen göstermemeleri ile bilinen kargo firması çalışanları, bir kez daha kameralara yakalandı.

Paylaşılan görüntülerde çalışanların gelen kargoları gelişi güzel atarak kırılıp kırılmamasına bakmadan özensiz bir şekilde dükkana aldıkları görülüyor. Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntülerin altına "Firma umurlarında değil. Çünkü emekle kurmadılar", "İşinizi sevmiyorsanız, maaşını beğenmiyorsanız çalışmayın arkadaşlar", "Ürünlerin neden kırık geldiği anlaşıldı" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte bu yüzden ürünleriniz sağlam gelmiyor! Kargo firması çalışanlarının yaptıklarına bakın

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Son Dakika 3.Sayfa İşte bu yüzden ürünleriniz sağlam gelmiyor! Kargo firması çalışanlarının yaptıklarına bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • Nedim Biçeryen: kim bu işi yapsa aynısını yapar çünkü düşünün bir iş yapiyosunuz yaptığınız tek şey koli atmak belli bir süre ten sonra kim olsa aynı piskolojiye bürünür çünkü ben işin içine girdim gerçekten bunaltıcı bir iş 12 139 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ: Adamlar sürat le çalışıyor 104 6 Yanıtla
  • Fiko: Kargocu firma ismini kolilerde yaşatıyor, Sür ve at?? 105 1 Yanıtla
  • Fatih Çiftçi: Sürat kargo umarım gereğini yapar sağlam bir tazminat davası açar... 93 3 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Napsınlar maaşları beğenmiyorlar 7 79 Yanıtla
  • Elmas Akgul: maaşları begenmiyorlarsa böyle yapmaları mi lazım o alınan malzemelere de alan kişi para veriyor ama yazık ya 68 1 Yanıtla
  • Ulaş Kepe: En iyi kargo yurt içi pahalı ama işlerini iyi yapıyorlar 32 18 Yanıtla
  • SnOW gRaiN: hepsi ayni allaha emanet geliyor kargolar 43 1 Yanıtla
  • Erkut Köse: Sonrada ürün gönderen kırık göndermiştir derler bir de ana merkez kargo alımların olduğu yerleri görün resmen birbiriyle savaş yapıyorlar 27 1 Yanıtla
  • Gökhan Dağ: en iyi sağlam Taşıyan Kargo kolay gelsin Kargo 5 15 Yanıtla
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