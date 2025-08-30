İşte İnat Box uygulamasındaki vurgunun detayları! Banka hesaplarını bu yöntemle boşaltmışlar - Son Dakika
İşte İnat Box uygulamasındaki vurgunun detayları! Banka hesaplarını bu yöntemle boşaltmışlar

30.08.2025 19:04
İnternet üzerinden ücretli dizi, film ve spor müsabakalarının yasa dışı şekilde yayınlanmasını sağlayan "İnat Box" isimli uygulamada yapılan toplam 14 milyon 714 bin 354 liralık vurgunun ayrıntıları belli oldu. Şüphelilerin, casus yazılım aracılığıyla özellikle gece saatlerinde uygulamayı kullanan kişilerini internet bankacılığı hesaplarına girerek, hesapları boşalttığı öğrenildi.

İnternet üzerinden ücretli dizi, film ve spor müsabakalarının yasa dışı şekilde yayınlanmasını sağlayan bir platformda 46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira çaldığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. 21 ildeki operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İNAT BOX UYGULAMASINDAN MİLYONLUK VURGUN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu'nun talimatıyla, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'İnat Box' isimli uygulamanın cep telefonlarına ve televizyonlara indirilerek, ücret karşılığında dizi, film ve spor müsabakalarının yasa dışı şekilde yayınlandığı belirlendi.

CASUS YAZILIMLA İNTERNET BANKACILIĞI HESAPLARINA GİRMİŞLER

Şüphelilerin, zararlı yazılım aracılığıyla özellikle gece saatlerinde uygulamayı kullanan kişilerin internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim yaparak girdikleri belirlendi. 46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira çalındı. Yapılan incelemeler sonucunda 75 şüpheli tespit edildi.

27 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 7'sinin cezaevinde, 1'inin ise yurtdışında bulunduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 67 şüpheliden 43'ü gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 33 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 27'si tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemede 27 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

