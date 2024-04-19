İstemeye gittiği kızın abisini silahla vurdu
KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre kız isteme esnasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi 102. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre kız istemeye giden Y.T. ile aile arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.T., yanında getirdiği pompalı tüfekle istemeye geldiği kızın abisi F.G.'ye ateş etti. F.G. sırt kısmına isabet eden saçmalarla yaralanırken kaçan Y.T. de çevrede bulunan bir eve sığındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı F.G. olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Y.T. de polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstemeye gittiği kızın abisini silahla vurdu - Son Dakika
Ekvador Belediyeler Birliği, Portovelo kasabasının Belediye Başkanı Jorge Moldonado'nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Son 2 günde iki belediye başkanının öldürüldüğü belirtilirken, her iki belediye başkanının da yasa dışı madencilik faaliyetleriyle ilgilenen suç çetelerince öldürüldüğü ifade edildi. Bu olay, Ekvador'da son dönemde artan belediye başkanı suikastlarına bir yenisi olarak eklendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuşadası'nda çıkan kavga sonrası bir işletmeye ateş açan 6 şüphelinin yakalandığını 2 kişinin ise tutuklandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, olayla ilgili çeşitli suçlardan suç kayıtları olan B.S. ve Ö.K.'nin tutuklandığını belirtti.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir oto kiralama ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, 61 ayrı suç kaydı bulunan ve olay sonrası kaçan zanlı ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı. Saldırı sonucu yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kız istemeye giden F.G. ile kızın ağabeyi Y.T. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada F.G, tüfekle Y.T'yi yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli F.G, sığındığı evde polis tarafından gözaltına alındı.
Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasında tahliye edilen bina sayısı 24'e yükseldi. İstanbul Valiliği, 'Tahliye edilen evlerde yaşayan 96 vatandaşımızdan 78'i otellere yerleştirilirken, 18 vatandaşımız ise istekleri doğrultusunda akrabalarının evlerine yerleşmiştir' açıklamasını yaptı.
Elazığ'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cihan Kızıltaş-05 operasyonu adı altında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 11 tim görev aldı ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, aralarında husumet bulunan M.P. ile yabancı uyruklu Abdul Shaid Zahin arasında çıkan tartışma sonucunda M.P. tarafından bıçaklanan Zahin hayatını kaybetti. Şüpheli M.P. gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?