İşten Çıkarılan Çalışan Arkadaşını Bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İşten Çıkarılan Çalışan Arkadaşını Bıçakladı

Geniş Video İzle

Arnavutköy'de işten çıkarılan bir pompa görevlisi, mesai arkadaşını bıçaklayarak yaraladı.

09.05.2025 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de petrol istasyonunda mesai arkadaşı tarafından bıçaklanmıştı, o anları anlattı

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy'de Petrol Ofisi'nin bir akaryakıt istasyonunda bir pompa görevlisi, işten atılma sebebi olarak gördüğü mesai arkadaşını bıçaklamıştı. Arkadaşı tarafından bıçaklanarak yaralanan Mert Toraman, o anları anlattı.

Önceki gün öğle saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan Petrol Ofisi isimli firmaya ait akaryakıt istasyonunda gerçekleşen olayda, akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan 2 kişi arasında çıkan tartışma sonucunda işletme yetkilileri bir kişinin işine son vermişti. İşine son verilen şahıs bir kaç saat sonra istasyona geri dönerek, işten çıkartılmasına sebep olduğunu düşündüğü mesai arkadaşını bacağından bıçaklamıştı. Yaralı şahıs yere yığılırken saldırı anı güvenlik kamerasına yansımıştı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen yaralı genç kavga anları anlattı.

O anları anlattı

Birer gün arayla işe girdiklerini söyleyen Mert Toraman, "Biz o kişiyle birer gün arayla işe girdik. İkimiz de yeni işe girmiştik. Benim de ilk iş günümdü. Orada çalışan bir abla işle alakalı yanlış yaptığı bir şeyi söyleyerek onu uyardı. Bu şahıs ablaya hakaretler etmeye başladı. Ben araya girerek saygılı olmasını söyledim. Ben arkamı döndüm giderken iki kadına yumruk attığını gördüm. Araya girdim. Daha sonra patronlarımız gelerek işine son verdi, bir müddet telefonla konuştu gitti. Olaydan bir kaç saat sonra geri geldi ve beni arkamdan saldırarak bıçakladı. Ben orayı görüp bir şey demeseydim vicdan azabı çekecektim. Şu an vicdan azabı çekmiyorum. Karşısındaki kadına yumruk atıyordu. Ben müdahale ettim ceza almasını istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Arnavutköy, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İşten Çıkarılan Çalışan Arkadaşını Bıçakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim
Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor
112’ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı Cezası artırıldı 112'ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı! Cezası artırıldı
UEFA Konferans Ligi’nde finalin adı belli oldu UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

20:55
Fenerbahçe’de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
17:37
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
08:37
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
08:25
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha
Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 21:01:43. #7.12#
SON DAKİKA: İşten Çıkarılan Çalışan Arkadaşını Bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.