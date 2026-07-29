İstiklal Caddesi\'nde Restoran Yangını

Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde bulunan restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, 18.20 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın girişindeki restoranda henüz bilinmeyen sebeple çıktı. Restoranı dumanlar kaplarken, çalışanlar ve müşteriler tahliye edildi. Kısa süreli panik yaşanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapattı. Yangın ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangın sebebiyle İstiklal Caddesi'nde panik yaşandı.

Restoranda çıkan yangın sebebiyle İstiklal Caddesi'ndeki turistlerin yangını izlediği ve video çektiği de görüldü. Yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.