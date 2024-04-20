İstinye'de alışveriş merkezinin otoparkında yangın çıktı

İstanbul İstinye'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkındaki otomobilde çıkan yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul İstinye'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkındaki otomobilde yangın çıktı. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar AVM'nin içini kapladı.
İtfaiye ekipleri yanan otomobili söndürürken dumanların kapladığı AVM'nin içinden görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların panik anları yer aldı. Alışveriş merkezi tahliye edildi.
Öte yandan İstanbul Valili konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "20.04.2024 günü saat 20.50 sıralarında Sarıyer İlçesi Pınar Mahallesi'nde bulunan İstinyepark Alışveriş Merkezi'nin otopark bölümünde yangın çıkmıştır. Yangın, AVM görevlileri tarafından söndürülmüş olup, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır.
Olay yeri itfaiye ekipleri tarafından kontrol edilmiş olup, yangının çıkış sebebi, itfaiyenin incelemesi sonrasında belirlenecektir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."
İşte alışveriş merkezinden görüntüler:
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Sarıyer'de bulunan İstinyePark Alışveriş Merkezi'nin-4'üncü katındaki otoparkta çıkan yangın, vatandaşlar ve güvenlik görevlileri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken, cipte maddi hasar meydana geldi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangının çıkış sebebinin itfaiyenin incelemesi sonrasında belirleneceği ifade edildi.
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