İstinye'de alışveriş merkezinin otoparkında yangın çıktı

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İstanbul İstinye'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkındaki otomobilde çıkan yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

AVM'NİN OTOPARKINDA YANGIN ÇIKTI

İstanbul İstinye'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkındaki otomobilde yangın çıktı. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar AVM'nin içini kapladı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

İtfaiye ekipleri yanan otomobili söndürürken dumanların kapladığı AVM'nin içinden görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların panik anları yer aldı. Alışveriş merkezi tahliye edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan İstanbul Valili konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "20.04.2024 günü saat 20.50 sıralarında Sarıyer İlçesi Pınar Mahallesi'nde bulunan İstinyepark Alışveriş Merkezi'nin otopark bölümünde yangın çıkmıştır. Yangın, AVM görevlileri tarafından söndürülmüş olup, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır.

Olay yeri itfaiye ekipleri tarafından kontrol edilmiş olup, yangının çıkış sebebi, itfaiyenin incelemesi sonrasında belirlenecektir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

İşte alışveriş merkezinden görüntüler: