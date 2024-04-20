İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde yangın: Vatandaşlar tahliye edildi
İSTANBUL - İstinyePark Alışveriş Merkezi'nin otoparkındaki bir araç bilinmeyen bir nedenle yandı. Çıkan yangının dumanı alışveriş merkezine dolarken, vatandaşlar tahliye edildi.
Yangın, akşam saatlerinde Sarıyer'de bulunan İstinyePark Alışveriş Merkezi'nin otoparkında meydana geldi. Otopark içerisindeki bir araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Vatandaşların müdahalesi ile söndürülen yangının dumanı, alışveriş merkezinin içerisine doldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tedbir amacıyla alışveriş merkezinden tahliye edilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Sarıyer'de bulunan İstinyePark Alışveriş Merkezi'nin-4'üncü katındaki otoparkta çıkan yangın, vatandaşlar ve güvenlik görevlileri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken, cipte maddi hasar meydana geldi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangının çıkış sebebinin itfaiyenin incelemesi sonrasında belirleneceği ifade edildi.
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