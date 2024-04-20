İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde yangın: Vatandaşlar tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde yangın: Vatandaşlar tahliye edildi

Geniş Video İzle

İstinyePark Alışveriş Merkezi'nin otoparkındaki bir araç bilinmeyen bir nedenle yanarak yangın çıkardı. Yangının dumanı alışveriş merkezine dolarken, vatandaşlar güvenli bir şekilde tahliye edildi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

20.04.2024 22:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde yangın: Vatandaşlar tahliye edildi

İSTANBUL - İstinyePark Alışveriş Merkezi'nin otoparkındaki bir araç bilinmeyen bir nedenle yandı. Çıkan yangının dumanı alışveriş merkezine dolarken, vatandaşlar tahliye edildi.

Yangın, akşam saatlerinde Sarıyer'de bulunan İstinyePark Alışveriş Merkezi'nin otoparkında meydana geldi. Otopark içerisindeki bir araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Vatandaşların müdahalesi ile söndürülen yangının dumanı, alışveriş merkezinin içerisine doldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tedbir amacıyla alışveriş merkezinden tahliye edilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Alışveriş, Olaylar, İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde yangın: Vatandaşlar tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Patnos Belediyesi'nde araçların hurdacılara satıldığı iddiası
    22:29 Patnos Belediyesi'nde araçların hurdacılara satıldığı iddiası

    AK Parti'li yeni dönem Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, DEM Parti döneminde Patnos Belediyesine ait araçların parçalanarak hurdacılara satıldığını iddia etti. Belediye Başkanı Taşkın, konunun takipçisi olacaklarını ve sorumlular hakkında yasal işlemlerin başlatılacağını duyurdu.

  • İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde Otoparkta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
    22:20 İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde Otoparkta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

    Sarıyer'de bulunan İstinyePark Alışveriş Merkezi'nin-4'üncü katındaki otoparkta çıkan yangın, vatandaşlar ve güvenlik görevlileri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken, cipte maddi hasar meydana geldi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangının çıkış sebebinin itfaiyenin incelemesi sonrasında belirleneceği ifade edildi.

  • Sosyal medya paylaşımıyla soygun zanlısının çelişkisi
    22:12 Sosyal medya paylaşımıyla soygun zanlısının çelişkisi

    Giresun'un Bulancak ilçesinde gerçekleşen kuyumcu soygununda tutuklanan Ethem B.'nin daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımı, dürüstlük ve helal kazancın önemine vurgu yapmasıyla çelişiyor.


21:14 İstinye’de alışveriş merkezinin otoparkında yangın çıktı İstinye'de alışveriş merkezinin otoparkında yangın çıktı
20:51 Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
20:39 İsrailli bakanın Erdoğan’ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye’den sert yanıt İsrailli bakanın Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye'den sert yanıt
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas lideri Heniyye ile görüşmesine ilişkin İsrailli bakandan hadsiz paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas lideri Heniyye ile görüşmesine ilişkin İsrailli bakandan hadsiz paylaşım
18:27 Sur Belediyesi’nde Atatürk ve Erdoğan’a hakaretle ilgili DEM Parti’den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaretle ilgili DEM Parti'den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok
21:49 ABD Temsilciler Meclisi, TikTok’un ABD’deki varlıklarının satışını yasaklayan tasarıyı kabul etti ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un ABD'deki varlıklarının satışını yasaklayan tasarıyı kabul etti
18:53 Çankırı’da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi Çankırı'da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi
18:50 İstanbul’da Yenibosna metro istasyonunu su bastı İstanbul'da Yenibosna metro istasyonunu su bastı
17:35 Sur Belediyesi’nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şahıs gözaltına alındı Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı
17:34 Fahiş fiyatlar isyan ettirdi Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor
17:28 Görüntüler ortaya çıktı Hatay’da intihar eden şahıs yolda yürüyen kişinin üstüne düştü Görüntüler ortaya çıktı! Hatay'da intihar eden şahıs yolda yürüyen kişinin üstüne düştü
16:04 Dolmabahçe’de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek Dolmabahçe'de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek
15:52 Tayyargiller’in 4’üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı Tayyargiller'in 4'üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı
15:42 Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor! Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 22:34:46. #1.13#
SON DAKİKA: İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde yangın: Vatandaşlar tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement