İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılarıyla tanınan ve sınır dışı edilmesine karar verilen Iraklı Salwan Momika, Norveç'e yaptığı iltica başvurusunun reddedilmesinin ardından sınır dışı edilecek.
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılarıyla tanınan Iraklı Salwan Momika, İsveç'in makamlarının sınır dışı edilmesine yönelik verdiği kararın ardından Norveç'e yaptığı iltica başvurusu da Oslo Bölge Mahkemesi tarafından reddedildi. Momika'nın polis tarafından 28 Mart'ta gözaltına alındığı ve sınır dışı edileceği bildirildi.
Momika'nın, 30 Mart'ta yapılan duruşmanın ardından dört hafta süreyle gözaltında tutulmasına karar verilmesinin ardından Norveç Göçmenlik Müdürlüğü'nün (UDI) AB mevzuatı uyarınca İsveç'e iade edilecek.
Momika'nın İsveç'teki oturma izninin süresi 16 Nisan'da dolacak
İsveç, Momika'nın ilk başvurusundaki yanlış bilgileri gerekçe göstererek geçtiğimiz sene ekim ayında oturma iznini iptal etmişti. Momika'nın oturma izninin süresi 16 Nisan'da dolduğunda İsveç'i terk etmesi gerekiyor ve İsveç'i terk etmemesi halinde 5 yıl süreyle İsveç'e girişi yasaklanacak. Söz konusu yasak Romanya, Bulgaristan ve Hırvatistan'ın yanı sıra diğer Schengen ülkelerinde de geçerli olacak.
Momika, 2018'de Irak'tan İsveç'e kaçmış ve 2021'de 3 yıllık oturma izni almıştı. Momika, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılarıyla gündem olmuştu.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde bazı sosyal medya hesapları, Momika'nın Norveç'te ölü bulunduğu iddia etmişti. - OSLO
Son Dakika › 3.Sayfa › İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarıyla tanınan Iraklı Salwan Momika, Norveç'e sınır dışı edilecek - Son Dakika
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