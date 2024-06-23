İsviçre'de Toprak Kayması: 3 Kişi Kayıp - Son Dakika
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İsviçre'de Toprak Kayması: 3 Kişi Kayıp

İsviçre'nin Graubünden kantonundaki Misox Vadisi'nde meydana gelen toprak kaymasında 3 kişi kayboldu. Şiddetli yağış ve eriyen karların neden olduğu heyelanda arama çalışmaları devam ediyor. Kurtarma operasyonunu yöneten İsviçre polisi, toprak altında kalan 1 kadını sağ olarak kurtardı. Ancak 3 kişi hala kayıp. Çalışmalara ekiplerin yanı sıra kepçe ve özel eğitimli köpekler de katılıyor. İsviçre Konfederasyon Başkanı felaketin boyutları karşısında şoke olduğunu belirtti ve acil durum personeline teşekkür etti.

23.06.2024 13:58
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İsviçre'nin Graubünden kantonundaki Misox Vadisi'nde Cuma günü meydana gelen toprak kaymasında 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

İsviçre'nin güneyinde şiddetli yağışın ve eriyen karların yol açtığı heyelanda arama çalışmaları sürüyor. Graubünden kantonundaki Misox Vadisi'nde Cuma günü meydana gelen toprak kaymasında kurtarma operasyonunu yöneten İsviçre polisinden William Kloter, toprak altında kalan 1 kadının sağ olarak kurtarıldığını belirtti. Kloter, 3 kişinin ise kayıp olduğunu söyledi. Çalışmaların ekiplerin yanı sıra kepçe ve özel eğitimli köpekler ile yapıldığını aktaran Kloter, kayıpları canlı olarak bulmayı umduklarını ifade etti.

İsviçre Konfederasyon Başkanı Viola Amherd felaketin ardından yaptığı açıklamada, şiddetli hava şartlarının yol açtığı hasarın boyutları karşısında şoke olduğunu belirtti. Amherd, "Düşüncelerim bu durumdan etkilenenlerle birlikte. Acil durum personeline bu zor durumda yorulmak bilmeden gösterdikleri çabalar için teşekkür ediyorum" dedi. - ZÜRİH

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsviçre'de Toprak Kayması: 3 Kişi Kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsviçre'de Toprak Kayması: 3 Kişi Kayıp - Son Dakika
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