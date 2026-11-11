İtalya'da 300 okula e-postayla bomba ihbarı yapıldı, öğrenciler tahliye edildi - Son Dakika
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İtalya'da 300 okula e-postayla bomba ihbarı yapıldı, öğrenciler tahliye edildi

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İtalya genelinde 300 okula e-postayla bomba ihbarı yapıldı ve öğrenciler güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, ihbarlardan etkilenen okul sayısının artabileceği uyarısında bulunurken İtalyan polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

İtalya'da ülke genelindeki 300 okul, e-posta yoluyla gönderilen bomba ihbarlarının ardından güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

İtalya'da okulları hedef alan bomba ihbarları ülke genelinde paniğe neden oldu. Ülke genelindeki 300 okula bugün bomba ihbarı içeren e-postalar gönderildi. Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara yaptığı açıklamada, ihbarların ardından öğrencilerin güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiğini bildirdi. İtalyan bakan, bomba ihbarlarından etkilenen okul sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

Roma'daki bir okulun velilere gönderdiği bilgilendirme mesajında, "Ülke genelinde yapılan bomba ihbarının ardından tüm öğrencilerin güvenli bir alana götürüldüğünü ve öğretmenlerin gözetimi altında tutulduğunu bildirmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir hükümet kaynağına göre e-posta "Misojinistan Vilayeti lideri Mikhail Andropov" imzasıyla gönderildi.

İtalyan polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaİtalyaEğitimDünyaSon Dakika

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