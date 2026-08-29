İtalya’nın kuzeyinde dolu yağışı ve fırtına: En az 10 bin araç zarar gördü - Son Dakika
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İtalya’nın kuzeyinde dolu yağışı ve fırtına: En az 10 bin araç zarar gördü

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İtalya'nın Cremona kentinde etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışı nedeniyle 43 kişi yaralandı, en az 10 bin araç zarar gördü. Evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi; hasar tespit çalışmaları sürüyor.

İtalya'nın Cremona kentinde dün etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışı, 43 kişinin yaralanmasına ve en az 10 bin aracın zarar görmesine neden oldu.

İtalya'nın kuzeyindeki Cremona kentinde dün öğleden sonra meydana gelen fırtına, yalnızca on dakika içinde büyük bir yıkıma yol açtı. Dolu ve şiddetli rüzgar, evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi, en az 10 bin araca ve on kiliseye zarar verdi. Fırtına nedeniyle en az 43 kişi yaralandı ve çok sayıda aile tahliye edildi.

Şehrin Belediye Başkanı Andrea Virgilio, zararın boyutunun tahmin bile edilemeyeceğini açıkladı. Yerel basın, golf topu büyüklüğündeki dolu, rüzgarın sürüklediği parçaların çarpması ve devrilen ağaçların altında kalmaları sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 43 yaralıdan hiçbirinin durumunun ağır olmadığını duyurdu.

İtfaiye ve acil durum ekipleri, devrilen ağaçların kaldırılması, enkazın temizlenmesi ve yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara destek sağlanması için gece boyunca çalıştı.

Hasar tespit çalışmaları ve kentte yaşamın normale döndürülmesine yönelik faaliyetler, bugün de devam etti.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Uluslararası, 3. Sayfa, Fırtına, Fırtına, İtalya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İtalya’nın kuzeyinde dolu yağışı ve fırtına: En az 10 bin araç zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya’nın kuzeyinde dolu yağışı ve fırtına: En az 10 bin araç zarar gördü - Son Dakika
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