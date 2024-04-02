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İtalya'nın kuzeyinde şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına neden oldu.

İtalya'nın kuzeyinde yer alan Val Camonica bölgesindeki Edolo kasabasında şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açtı. İtalya itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, riskli bölgede yaşayan en az 15 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Bölgedeki tren seferleri askıya alındı, su baskını nedeniyle bazı karayolları trafiğe kapatıldı. Toprak kayması sonucu evlerde hasar oluşurken, çok sayıda evde de su baskını meydana geldi. Arama kurtarma çalışmaları için 40 itfaiyecinin görevlendirildiği bildirildi. - ROMA