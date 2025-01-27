İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bıçaklı saldırı kamerada - Son Dakika
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İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bıçaklı saldırı kamerada

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Ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsüne 5 bıçak darbesi alan Minguzzi yoğun bakımda ölüm kalım savaşı verirken pazardaki korkunç saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

27.01.2025 13:14
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İstanbul'da bir İtalyan şefin oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi(15), Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı. Gencin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, kendisine omuz atan kişilere 'Pardon kardeşim' dediği için bıçaklandığı öğrenildi. Olayın ardından yakalanan 2 şüpheli tutuklanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÇOK YAKIŞIKLISIN" DİYE LAF ATTI

Olay, Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı'nda 24 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için bit pazarına gitti. Alışveriş yaptıkları sırada bir şahıs 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attı. Mattia ise, 'Pardon kardeşim' şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandı. Bir süre sonra tekrar karşılaşan taraflar arasında bu kez kavga çıktı.

İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bıçaklı saldırı kamerada

KANLAR İÇİNDEYKEN TEKMEYLE SALDIRDI

Çevredeki esnafın müdahalesiyle ayrılan şüpheli B.B.(15), koşarak geri dönerek Mattia'ya bıçakla saldırdı. Bıçak darbeleriyle yeğe yığılan genç ağır yaralandı. Diğer saldırgan U.B.(16) ise kanlar içinde yere yığılan çocuğa tekmeler attı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bıçaklı saldırı kamerada
İtalyan şef Andrea Minguzzi.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Olayın ardından yakalanan şüpheliler B.B. ve U.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'daki ünlü bir İtalyan restorantın Executive Şefi Andrea Minguzzi ile sanatçı çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi'nin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bıçaklı saldırı kamerada
Kaynak: İHA

Akıncılar, İstanbul, 3-sayfa, Kadıköy, Güncel, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bıçaklı saldırı kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Yusuf Develi:
    Taş çatlasa bir sene sonra bu canavarlar daha tecrübeli ve daha profesyonel bir şekilde aramızda dolaşır yine 50 0 Yanıtla
  • halil akdeniz:
    la havle ...emanet yaşıyoruz emanet... 35 0 Yanıtla
  • Ferit Sever:
    BU ÜLKEDE HAYATTA KALMAK HER GÜN BIRAZ DAHA ZORLAŞIYOR ZORR 30 0 Yanıtla
  • Ela:
    idam diyorum ama kime diyorum tınlayan yok 29 1 Yanıtla
  • D Celik:
    Atatürk havaalanı teröristler 50 kişi öldurdiler 8 sene sonra çıktılar muz cumhuriyeti 29 0 Yanıtla
  • Ender Çetin:
    Bu caniliktir eğer Türkiye de adalet varsa direk cinayetten tutuklanması lazım bu N kin bu n düşmanlık 26 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Rabbim çoluk çocuğu gençleri bu sapkinlar dan korusun 6 0 Yanıtla
  • Vadaa:
    Bu yaşta korkusuz deli gibi bıçak sallıyor geleceğini tahmin etmek zor degil 2 0 Yanıtla
  • Bayram :
    Tüm krolari doldurdular istanbula… 0 0 Yanıtla
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