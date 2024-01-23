İtfaiye aracı, park halindeki kamyonete çarptı: 2 yaralı

İtfaiye aracı, park halindeki kamyonete çarpı: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde itfaiye aracı, yol kenarında park halinde duran kamyonet çarptı. Kazada 2 itfaiye eri yaralandı.

Kaza Koyun baba Mahallesi, Rıfat Göbel Caddesi (Kamil yolu) üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ramazan Uslu idaresindeki 19 HS 584 plakalı itfaiye aracı cadde üzerinde park halinde bulunan 19 HR 390 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda bulunan kamyonet kaldırıma çıkarken, itfaiye aracında bulunan sürücü Ramazan Uslu ile itfaiye eri Serhat Özdoğan yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve kaza kırım aracı geldi. Kazada bacağı araç içerisinde sıkışan itfaiye eri Serhat Özdoğan mesai arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar Serhat Özdoğan ve Ramazan Uslu'ya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak Polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.