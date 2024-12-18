İtfaiye, çamura saplanan kediyi kurtardı - Son Dakika
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İtfaiye, çamura saplanan kediyi kurtardı

İtfaiye, çamura saplanan kediyi kurtardı

Ataköy'de dereye düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

18.12.2024 19:46
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Dereye düşerek çamura saplanan kediyi itfaiye kurtardı

İSTANBUL - İstanbul Ataköy'de dereye düşüp çamura saplanarak mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Bakırköy Ataköy Ayamama Deresi'ne kedi düştü. Kedinin sesini duyan çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çamura saplanarak mahsur kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla dereye inen itfaiye eri kediyi dereden çıkardı. Ekipler daha sonra çamura bulanan kediyi yıkadı. Yaşanan o anları İstanbul itfaiyesi sosyal medya da paylaştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İtfaiye, çamura saplanan kediyi kurtardı - Son Dakika

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