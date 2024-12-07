Yangına giden itfaiye ekiplerinin dar sokaklardaki park çilesi
ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan küçük çaplı yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye ekipleri, yol üstüne park edilen araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandı.
Olay, sabah saat 10.30 sıralarında Yüksekalan Mahallesi 488 Sokak'taki 7 katlı bir apartmanın 5. katında meydana geldi. İtfaiye ekipleri, dar sokakta uygunsuz şekilde park edilen araçlar nedeniyle apartmana ulaşmakta güçlük çekerken, kornalar eşliğinde araç sahiplerine ulaşmaya çalıştı. İtfaiyeleri gören ev sahibi Metin Bahar, ekiplere elektrikli sobanın alev almasıyla çıkan yangını, sobayı balkona çıkarak söndürdüğünü bildirdi. Park sorunu nedeniyle zaman kaybeden itfaiye ekipleri, kontrol amacıyla eve girerek yangın tüpüyle soğutma çalışması yaptı.
Geri manevra ile sokaktan çıktılar
Müdahalenin ardından ekipler, sokak çıkışında araçlarını döndüremeyince geri manevra yaparak bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İtfaiye Ekipleri Park Sorunu Nedeniyle Zorlandı - Son Dakika
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