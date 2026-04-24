İtfaiye ekiplerinden öğrencilere eğitim
İtfaiye ekiplerinden öğrencilere eğitim

İtfaiye ekiplerinden öğrencilere eğitim
24.04.2026 17:49  Güncelleme: 17:50
Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kendilerini ziyaret eden Atatürk Ortaokulu öğrencilerini yangın konusunda bilgilendirdi.

Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere, yangın farkındalık eğitimi ile bilinçlendirildi. Ekipler, ihtimal yangın durumlarında nasıl hareket edilmesi gerektiği, temel yangın güvenliği kuralları ve acil durumlarda yapılması gerekenleri öğrencilere uygulamalı olarak gösterdi. Öğrencilere kullanılması gereken ekipmanlar da tanıtıldı.

Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, bu tür eğitim ve ziyaretlerin çocuklarda farkındalık oluşturmak adına büyük önem taşıdığını belirterek, eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

