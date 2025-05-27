İtfaiye Eri, Yavru Kargaları Kurtarıp Besledi - Son Dakika
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İtfaiye Eri, Yavru Kargaları Kurtarıp Besledi

İtfaiye Eri, Yavru Kargaları Kurtarıp Besledi
27.05.2025 11:30  Güncelleme: 11:32
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde itfaiye erleri, havalandırma boşluğunda mahsur kalan 4 yavru kargayı kurtarıp, elleriyle besledi. İhbar sonucunda olay yerine giden ekipler, kargaların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde itfaiye erleri, binanın havalandırma boşluğundan kurtardıkları 4 karga yavrusunu elleriyle besledi.

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Eroğlu Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğundan kuş sesi duyan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, uzun süren çalışmaların ardından havalandırma boşluğunda mahsur kalan 4 karga yavrusunu kurtardı. Güvenli bir ortama alınan yavru kuşların aç olduğu fark edildi. İtfaiye erleri, yavru kargaları elleriyle besleyerek duyarlı bir davranış sergiledi. Kurtarılan kargaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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