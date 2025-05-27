İtfaiye Eri, Yavru Kargaları Kurtarıp Besledi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde itfaiye erleri, binanın havalandırma boşluğundan kurtardıkları 4 karga yavrusunu elleriyle besledi.

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Eroğlu Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğundan kuş sesi duyan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, uzun süren çalışmaların ardından havalandırma boşluğunda mahsur kalan 4 karga yavrusunu kurtardı. Güvenli bir ortama alınan yavru kuşların aç olduğu fark edildi. İtfaiye erleri, yavru kargaları elleriyle besleyerek duyarlı bir davranış sergiledi. Kurtarılan kargaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BALIKESİR