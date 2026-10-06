İtfaiye, Yalova'da dereye düşen iki kediyi halatla inerek kurtardı - Son Dakika
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İtfaiye, Yalova'da dereye düşen iki kediyi halatla inerek kurtardı

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İtfaiye, Yalova\'da dereye düşen iki kediyi halatla inerek kurtardı
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Yalova'da PTT binası önündeki dere yatağında mahsur kalan iki kedi, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen kediler, yeniden güvenli alanlarına bırakıldı.

Yalova'da dereye düşerek mahsur kalan iki kedi, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Rüstem Paşa Mahallesi Gazi Paşa Caddesi üzerinde bulunan PTT binası önündeki derede iki kedinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede toplanan vatandaşların meraklı ve endişeli bakışları arasında kurtarma çalışması başlattı. Bir itfaiye personeli, güvenlik halatlarıyla metrelerce aşağıdaki dere yatağına indi. Çamurlu ve balçıkla kaplı zorlu zeminde ilerleyen ekip, duvar dibindeki otluk alana sığınan iki kediye ulaştı.

Korkmuş halde bulunan kediler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden alınarak güvenli şekilde yukarı çıkarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen kediler, yeniden güvenli alanlarına bırakıldı.

Kaynak: İHA
Hayvan Hakları3. SayfaİtfaiyeYalovaGüncelYaşamkediPTTSon Dakika

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