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İtfaiyenin erken müdahalesi faciayı önledi

BOLU - Bolu'da Semerkant Mahallesi'nde 2 katlı ahşap evde çıkan baca yangınına itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi faciayı önledi.

Baca yangını, Semerkant Mahallesi İmaret Sokak üzerinde bulunan 2 katlı ahşap evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan U.'ya ait olan 2 katlı ahşap evin gece saatlerinde bacası tutuştu. Soba bacasının içerisindeki kurumların tutuştuğu yangını fark eden ev sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Baca yangınına itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde müdahale etti. Tutuşan kurumları söndüren ekipler, bacada gerekli kontrolleri yaparak soğutma çalışması yaptı. Dumanları ve itfaiye ekiplerini gören mahalle sakinleri olan biteni izledi.