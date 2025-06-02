İtirafçı Aziz İhsan Aktaş'ın Savcılıktaki ek ifadesi ortaya çıktı

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tekrar ifade veren Aziz İhsan Aktaş'ın Savcılıkta verdiği ek ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Aktaş, Florya'daki toplantıya ilişkin "Toplantıda firmaların İBB yönetiminin isteklerini kabul etmemeleri halinde sözleşmelerin ifası sırasında çok fazla zorluk çıkarılacağı ve ödemelerinin yapılmayacağı belirtildi" dedi.

"Bu olaydan dolayı Rıza Akpolat' a şantaj yapıyordu"

Soruşturma kapsamında şüpheli Aktaş'ın 30 Nisan ve 11 Mayıs tarihlerinde ifade verdiği belirlendi. Aktaş, 11 Mayıs tarihinde verdiği ifadesinde, "Fahri Aksoy Rıza Akpolat'a 2 tane araç almıştı. Fahri ve Bektaş Yıldız bu olaydan dolayı Rıza Akpolat' a şantaj yapıyordu. Araçların ücretinin ödenmediğini belirtiyordu. Ben de bu olaya kardeşlerim aracılığıyla vakıf olmuştum. Araçların parası olarak 7 milyon 500 bin lirayı 2021'de çekilip Etiler' de Fahri Aksoy ile Alican Abacı' ya elden teslim edildi. Para verildikten sonra bir kısmı araç bedelleri ödenmesi için Rıza Akpolat' ın Emza isimli şirket hesabına elden yatırılıp araç satın alındığı firmaların hesaplarına gönderildiği, kalan tutar da Fahri Aksoy ile Rıza Akpolat arasındaki diğer hesaplar için mahsuplaştırıldı. Rıza Akpolat' ın şirketine ait araç listesi ve şirket hesapları incelendiğinde araçların alındığı firmalar, tarihler ve para transferleri tespit edilebilir" dedi.

" Beşiktaş Belediyesi'ndeki birikmiş 'hak ediş' ödemelerini alabilmeleri karşılığında, CHP Avcılar Belediye Başkan Adayı Utku Caner Çankaya'nın seçim çalışmalarında kullanılması için 5 milyon 500 bin lira para ve araç talep etmiştir"

Alican Abacı'ya Volvo marka bir araç alındığını, aracın Fikret Demir adına ya da onun şirketlerinin adına alındığını ve Alican'ın tüm malvarlığını bu kişi ve şirketleri üzerine yaptığını belirten Aktaş, "Kardeşlerim ve yakınlarımdan öğrendiğime göre belediyeden alacaklarına karşılık bu aracı almak zorunda kaldıklarını belirttiler. Kardeşlerimin ve yakınlarımın şirketlerine ait 'hak ediş' alacaklarının ödenmesi karşılığında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın talimatı ile koruması, şoförü İbrahim ve Olcay Akgün'e 600 bin dolar teslim edilmiştir. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat' ın sahibi olduğu şirket üzerine kayıtlı 2 adet araç ödemesi kardeşlerime yapılan baskı neticesinde satın aldırılmıştır. Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Alican Abacı, kardeşlerim ve akrabalarımdan Beşiktaş Belediyesi'ndeki birikmiş 'hak ediş' ödemelerini alabilmeleri karşılığında, CHP Avcılar Belediye Başkan Adayı Utku Caner Çankaya'nın seçim çalışmalarında kullanılması için 5 milyon 500 bin lira para ve araç talep etmiştir. Araçlar seçim bölgesinde çalıştırılmak üzere Erhan Daka'nın kontrolüne verilmiştir" diye konuştu.

"Belediye ihale kapsamında yer alan araçlar dışında kardeşlerimden fazladan araç talep etmiştir"

Aktaş ifadesinin devamında, "Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, kardeşlerim ve akrabalarımdan Beşiktaş Belediyesi'ndeki birikmiş 'hak ediş' ödemelerini alabilmeleri karşılığında, CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney'in seçim çalışmalarında kullanılması için araç talep etmiştir. Verilen araçlar seçim bölgesinde çalıştırılmak üzere İnan Güney'in kontrolüne verilmiştir. Belediye ihale kapsamında yer alan araçlar dışında kardeşlerimden fazladan araç talep etmiştir. Bu araçların başta Beşiktaş Belediyesi'nin başkan, başkan yardımcılarının yakın çevrelerine, CHP Genel Merkezi, İstanbul İl Başkanlığında kullanıldığını biliyorum. Beşiktaş Belediyesinin zorlamasıyla Hakan Bahçetepe'ye Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı olmadan önce araç teslim edildiğini öğrendim. Belediye Başkanı olduktan sonra araç defaten istenmesine rağmen teslim edilmemiştir. Halihazırda yakında çevresince bu araç kullanılmaya devam etmektedir. Beşiktaş Belediyesi'nde kapsam dışı alınan araçlardan birinin de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e verildi" şeklinde söyledi.

"Ekrem başkanın talimatı var"

2024 yerel seçimlerinden önce Özgür Karabat'ın kendisini aradığını, Ekrem başkanın talimatı olduğunu, İstanbul'da CHP'li belediyelerden ihale alan firmaları seçim için para vermesi gerektiğini, para vermeyenlerin sonraki dönemde olmayacağını, ödemelerinin yapılmayacağını belirten talimatını ilettiğini ve bu kapsamda kendisinden para istediğini söyleyen Aktaş, "Parayı Ömer G. aracılığıyla Özgür Karabat'ın, İkitelli'de bulunan ofisine 2024'te gönderip teslim ettirdim. Paranın miktarını banka kayıtlarından temin edip bildireceğim" dedi.

"Toplantıda, firmaların İBB yönetiminin isteklerini kabul etmemeleri halinde sözleşmelerin ifası sırasında çok fazla zorluk çıkarılacağı ve ödemelerinin yapılmayacağı belirtildi"

2019 yerel seçimlerinde, Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanlığını kazanmasından sonra Özgür Karabat'ın genel müdür olarak getirmiş olduğu Alper K. aracılığı ile 21-b pazarlık ihaleleri ile çok sayıda garajın tamir, bakım ve onarım işlerinin Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu Ulaşım A.Ş. firmasına verildiğini belirten şüpheli Aktaş, "Ak Parti döneminde işleri devam eden şirketlere ciddi bir şekilde baskı yapılmaya başlandı. Dönemin genel müdürü Alper K. ile Yusuf Y. Antalya'da bir otelde görüşürken Yusuf tarafından Alper'e para verilirken çekilen video kaydı ile kurum içerisinde bu işlerin açığa çıkmasından dolayı Şefik O. İETT'de bakım onarım işlerini yapan tüm firmaları Küçükçekmece'deki Menderes C.'ye ait şirketin merkez binasında toplantıya davet etmiştir. Bu toplantıda Şefik O., Ekrem İmamoğlu tarafından görevlendirildiğini ve Florya'daki başkanlık konutunda toplantı yapılacağını bildirdi. Toplantıda, firmaların İBB yönetiminin isteklerini kabul etmemeleri halinde sözleşmelerin ifası sırasında çok fazla zorluk çıkarılacağı ve ödemelerinin yapılmayacağı belirtildi. Talepleri, taraflarına sözleşme bedeli üzerinden yüzde 10 ödeme yapılması ve bu yüzde 10'luk ödemenin her 'hak ediş' yapıldığında talep ettikleri tutarlarda kendilerine teslim edilmesiydi" şeklinde konuştu.

"Hem İSFALT'ta hem de İETT'de bizden alınan paraların, kendilerinin sistem olarak adlandırdığı havuzda toplanıp Ekrem İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda ilgili yerlere aktarıldığını belirttiler"

Bu zamana kadar toplamda 84 milyon 857 bin 500 lira ödeme yapıldığını söyleyen Aktaş, "İBB'ye ait İSFALT'ta kardeşlerimin şirketlerine ait ödemeler yapılmıyordu. Ertan Yıldız ve Burak K., Ekrem İmamoğlu'nun talimatı olduğunu belirtip 'ya parayı verirsiniz ya da ödemeleri alamazsınız' dediler. Bunun üzerine 970 bin doları teslim ettim. Hem İSFALT'ta hem de İETT'de bizden alınan paraların, kendilerinin sistem olarak adlandırdığı havuzda toplanıp Ekrem İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda ilgili yerlere aktarıldığını belirttiler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL