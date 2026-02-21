İvrindi'de Beton Mikseri Devrildi: 1 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İvrindi'de Beton Mikseri Devrildi: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

İvrindi\'de Beton Mikseri Devrildi: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
21.02.2026 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir İvrindi'de istinat duvarı çalışması sırasında beton mikseri devrildi, 1 işçi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde istinat duvarı çalışması sırasında zeminin çökmesi sonucu beton mikseri devrildi. Beton mikserinin çarparak devirdiği ağaçların altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti, mikser sürücüsü yaralandı.

Olay, Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gökceyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Gökçeyazı Çok Programlı Lise bahçesinde istinat duvarı yapım çalışması yapıldığı esnasında, zeminin çökmesi sonucu 10 BY 553 plakalı beton mikseri devrildi. Yan yatan beton mikserinin çarparak devirdiği ağaçlar çalışanların üzerine yıkıldı. Kaza sonrası yıkılan ağacın altında kalan Şakir Özcan isimli işçi hayatını kaybetti. Beton mikseri sürücüsü S.U. (57) da yaralandı. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan S.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Balıkesir, Güvenlik, 3. Sayfa, İvrindi, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İvrindi'de Beton Mikseri Devrildi: 1 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz’dan sonra her şey değişecek Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı Son mesajı kahretti 17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı! Son mesajı kahretti
5 Avrupa ülkesi ayaklandı Milyonlarca sığınmacıyı Afrika’ya gönderecekler 5 Avrupa ülkesi ayaklandı! Milyonlarca sığınmacıyı Afrika'ya gönderecekler
İsrail Lübnan’ı vurdu Ölü ve yaralılar var İsrail Lübnan'ı vurdu! Ölü ve yaralılar var
Kara haberi kahvaltıda öğrendi Trump’tan mahkemeye küfür Kara haberi kahvaltıda öğrendi! Trump'tan mahkemeye küfür

19:25
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15’e çıkarıyorum
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum
19:17
Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu
Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
18:03
Hull City’nin çöküşü sürüyor
Hull City'nin çöküşü sürüyor
17:48
Demet Akalın’dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
16:59
Bakırhan’ın, “Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin“ sözlerine Destici’den sert tepki
Bakırhan'ın, "Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin" sözlerine Destici'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 19:50:30. #.0.4#
SON DAKİKA: İvrindi'de Beton Mikseri Devrildi: 1 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.