İYİ Parti Başkanına Saldırı Davasında Karar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İYİ Parti Başkanına Saldırı Davasında Karar

İYİ Parti Başkanına Saldırı Davasında Karar

Hüseyin Ergen'e silahlı saldırı davasında 7 sanığa toplam 97 yıl hapis cezası verildi.

11.02.2025 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti eski Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'in silahla yaralanması olayıyla ilgili Manavgat 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada biri cezasını elektronik kelepçeyle ev hapsi olmak üzere 7 sanığa toplam 97 yıl hapis cezası verildi.

İYİ Parti eski Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'e yönelik geçtiğimiz yıl 31 Ocak tarihinde Side Mahallesinde meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili davanın karar duruşması Manavgat 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yahya K., A. K., Ahmet Ç., Yusuf A., Ergün G., Furkan E. D., Remzi U., Selahattin O'nun tutuksuz yargılandığı davada salonda sanıklardan sadece Selahattin O. yer aldı. Duruşmada sanık Selahattin O. ile taraf avukatları savcı tarafından önceki duruşmada verilen esas hakkındaki görüşe karşı savunmalarını yaptı. Sanık Selahattin O. savunmasında pişman olduğunu belirterek, "Yaptığımın suç olduğunu biliyorum. Kesinlikle öldürmeye teşebbüs etmek gibi bir niyetim yoktu. Pişmanım, kararı vicdanınıza bırakıyorum" dedi.

Sanıklar Yahya K. ve A. K. avukatları, savcılığın esas hakkındaki görüşünü eleştirip, olayın öldürmeye teşebbüs olmadığını, kasten yaralama olduğunu belirterek, kararın bu şekilde verilmesi gerektiğini ileri sürdü. Diğer sanıkların avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraatlarını talep etti.

Hüseyin Ergen'in avukatları ise savcılık tarafından sunulan esas hakkındaki görüşe uygun karar verilmesini talep etti.

Verilen ara sonrası kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların Hüseyin Ergen'e yönelik eyleminin 'kasten öldürmeye teşebbüs' olduğundan hareketle A. K. hakkında olayla ilgili her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı için beraat kararı verdi. Mahkeme, sanıklardan Yahya K'ye önce 15 yıl hapis cezası verdi, olaydan önce Hüseyin Ergen'in yaptığı sosyal medya paylaşımı sebebiyle tahrik altında olduğunu belirterek cezasını 10 yıla indirdi. Yine mahkeme, Yahya K.'nin ilerlemiş yaşı ve sağlık sorunlarını dikkate alarak cezasını elektronik kelepçeyle ev hapsine çevirdi.

Mahkeme heyeti, olayın organizatörü olduğu belirtilen Ahmet Ç'ye 15 yıl hapis cezası verirken, sanığın soruşturma ve kovuşturma aşamalarında verdiği ifadelerle olayın aydınlatılmasına yardımcı olduğu için cezasını 10 yıla indirdi. Silahlı saldırıda tetiği çeken Selahattin O'ya 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, ayrıca 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan 2 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme diğer sanıklar Yusuf A., Ergün G., Furkan E. D. ve Remzi U.'ya da 15'er yıl hapis cezası verdi.

Karara itiraz için Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf edilebileceğini belirten mahkeme heyeti, tüm sanıkların hükmen tutuklanmalarını kararlaştırdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İYİ Parti, Güvenlik, Manavgat, Politika, Mahkeme, antalya, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İYİ Parti Başkanına Saldırı Davasında Karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
22:52 Alperen Şengün’den bomba Fenerbahçe itirafı Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
22:18 Trabzonspor, Eyüpspor’u sahasında 1-0 yendi Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında 1-0 yendi
22:16 Görevden alınan özel yetkili savcı Trump’ı dava etti Görevden alınan özel yetkili savcı Trump'ı dava etti
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 17:41:22. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti Başkanına Saldırı Davasında Karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.