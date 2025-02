İYİ Parti Eski Başkanına Saldırıya 97 Yıl Hapis

3.Sayfa

İYİ Parti eski ilçe başkanına silahlı saldırı sanıklarına toplam 97 yıl hapis verildi

Silah tutukluk yapınca önce kaçtı, 50 metre sonra geri döndü, ayaklarından vurdu

Silahlı saldırı anları an be an güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

ANTALYA - İYİ Parti eski Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'in silahla yaralanması olayıyla ilgili Manavgat 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada biri cezasını elektronik kelepçeyle ev hapsi olmak üzere 7 sanığa toplam 97 yıl hapis cezası verildi.

İYİ Parti eski Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'e yönelik geçtiğimiz yıl 31 Ocak tarihinde Side Mahallesinde meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili davanın karar duruşması Manavgat 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yahya K., A. K., Ahmet Ç., Yusuf A., Ergün G., Furkan E. D., Remzi U., Selahattin O'nun tutuksuz yargılandığı davada salonda sanıklardan sadece Selahattin O. yer aldı. Duruşmada sanık Selahattin O. ile taraf avukatları savcı tarafından önceki duruşmada verilen esas hakkındaki görüşe karşı savunmalarını yaptı. Sanık Selahattin O. savunmasında pişman olduğunu belirterek, "Yaptığımın suç olduğunu biliyorum. Kesinlikle öldürmeye teşebbüs etmek gibi bir niyetim yoktu. Pişmanım, kararı vicdanınıza bırakıyorum" dedi.

Sanıklar Yahya K. ve A. K. avukatları, savcılığın esas hakkındaki görüşünü eleştirip, olayın öldürmeye teşebbüs olmadığını, kasten yaralama olduğunu belirterek, kararın bu şekilde verilmesi gerektiğini ileri sürdü. Diğer sanıkların avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraatlarını talep etti.

Hüseyin Ergen'in avukatları ise savcılık tarafından sunulan esas hakkındaki görüşe uygun karar verilmesini talep etti.

Verilen ara sonrası kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların Hüseyin Ergen'e yönelik eyleminin 'kasten öldürmeye teşebbüs' olduğundan hareketle A. K. hakkında olayla ilgili her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı için beraat kararı verdi. Mahkeme, sanıklardan Yahya K.'ye önce 15 yıl hapis cezası verdi, olaydan önce Hüseyin Ergen'in yaptığı sosyal medya paylaşımı sebebiyle tahrik altında olduğunu belirterek cezasını 10 yıla indirdi. Yine mahkeme, Yahya K.'nin ilerlemiş yaşı ve sağlık sorunlarını dikkate alarak cezasını elektronik kelepçeyle ev hapsine çevirdi.

Mahkeme heyeti, olayın organizatörü olduğu belirtilen Ahmet Ç.'ye 15 yıl hapis cezası verirken, sanığın soruşturma ve kovuşturma aşamalarında verdiği ifadelerle olayın aydınlatılmasına yardımcı olduğu için cezasını 10 yıla indirdi. Silahlı saldırıda tetiği çeken Selahattin O'ya 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, ayrıca 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan 2 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme diğer sanıklar Yusuf A., Ergün G., Furkan E. D. ve Remzi U.'ya da 15'er yıl hapis cezası verdi.

Karara itiraz için Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf edilebileceğini belirten mahkeme heyeti, tüm sanıkların hükmen tutuklanmalarını kararlaştırdı.