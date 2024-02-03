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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası vefat etti - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası vefat etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in ablası vefat etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ablası Mualla Özen'in hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu. Akşener, ablasının cenazesi için bugün Kocaeli'ye geliyor. Meral Akşener'in ablası Mualla Özen'in hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından cenaze törenine katılmak için bugün Kocaeli'ye gelmesi bekleniyor.

03.02.2024 10:00
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ablası Mualla Özen'in hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu. Akşener, ablasının cenazesi için bugün Kocaeli'ye geliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen vefat etti. Sosyal medya hesabından ablası Mualla Özen'in hayatını kaybettiğini açıklayan Akşener, "Ablam Mualla Özen hakkın rahmetine kavuştu. Cenazemiz bugün ikindi vakti İzmit Gündoğdu Mahallesinden kalkacaktır. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, ablasının cenaze törenine katılmak için bugün Kocaeli'ye gelmesi bekleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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