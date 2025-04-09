İzinsiz Yürüyüşlere Katılan 7 Gazeteciye Hapis Talebi - Son Dakika
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İzinsiz Yürüyüşlere Katılan 7 Gazeteciye Hapis Talebi

İstanbul'da, izinsiz yürüyüşlere katıldıkları iddia edilen 7 gazeteciye, 3 yıl hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin gazetecilik faaliyetleriyle ilgili yeterli tespit yapılamadığı kaydedildi.

09.04.2025 17:14
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İzinsiz yürüyüşlere katılma olaylarına ilişkin 7 gazeteciye 3'er yıla kadar hapis talebi

İSTANBUL - İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmaların izinsiz gerçekleştirilen eylemlerle protesto edilmesi olaylarında yer aldıkları iddia edilen 7 gazeteciye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelilerin 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmaların yasak kararına uyulmayarak izinsiz gerçekleştirilen eylemlerle protesto edilmesi olaylarında yer aldıkları iddia edilen 7 gazeteciye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, aralarında gazeteciler Bülent Kılıç, Kurtuluş Arı, Yasin Akgül, Zeynep Kuray, Gökhan Kam, Ali Onur Tosun ve Hayri Tunç'un da bulunduğu 25 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Gazetecilik faaliyetini gerçekleştirdiklerine dair herhangi bir tespit yapılmadığı belirtildi

Hazırlanan iddianamede, her bir şüpheli yönünden ayrı ayrı araştırma tutanakları düzenlendiğinin görüldüğü, şüphelilerin İstanbul Valiliği'nin yasaklama kararına rağmen toplantı, gösteri ve yürüyüşlerde yer aldığı anlatıldı. İddianamede, şüphelilerden Bülent Kılıç, Kurtuluş Arı, Yasin Akgül, Zeynep Kuray, Gökhan Kam, Ali Onur Tosun ve Hayri Tunç'un ifadelerinde gazetecilik ve foto muhabirliği faaliyeti kapsamında olay yerinde bulunduklarını söyledikleri ancak ifadelerini doğrulayacak nitelikte olay yerinde gazetecilik faaliyetini gerçekleştirdiklerine dair herhangi bir tespit yapılmadığı, dolayısıyla ifadelerine itibar edilmediği kaydedildi.

İddianamede, 25 şüphelinin İstanbul Valiliği'nce alınan yasaklama kararına ve dağılmaları yönünde ikaz edilmelerine rağmen kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşünde bulunmaya devam ettikleri, ayrıca uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar ettikleri aktarıldı.

3'er yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede 25 şüphelinin 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine silahsız katılarak uyarılara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçundan ayrı ayrı 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzinsiz Yürüyüşlere Katılan 7 Gazeteciye Hapis Talebi - Son Dakika

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