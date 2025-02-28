İzmir Adliye Mahkemesi'nde Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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İzmir Adliye Mahkemesi'nde Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

İzmir Adliye Mahkemesi\'nde Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası nedeniyle deprem ve yangın senaryosu tatbikatı yapıldı. AFAD ve sağlık ekiplerinin katıldığı tatbikatta, binada mahsur kalanlar kurtarıldı, yaralılara acil müdahale yapıldı.

28.02.2025 14:18  Güncelleme: 14:23
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İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde deprem ve yangın senaryolu tatbikat gerçekleştirildi.

Türkiye'deki tek blok halindeki en büyük 3'üncü kamu binası olan, yaklaşık 2 bin 500 kamu personeli ve günlük yaklaşık 3 bin vatandaşın giriş-çıkış yaptığı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi ile İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nde 28 Şubat Sivil Savunma Günü'nde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin görev aldığı tatbikatın ilk aşamasında deprem senaryosu gerçekleştirildi. Senaryo gereği deprem sonrası yoğun gaz kaçağı sebebiyle yangın çıktı. Bina içindekiler tahliye edildi, yaralılar da güvenli alanlara alındı. İtfaiye ekipleri çıkan yangını sündürdü. Binada mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı. Yaralı 12 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

"345 personelimizi yetiştirdik"

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu, "Bugün Sivil Savunma Günü ve 1 Mart'ta da Deprem Haftası var. Bunun bilinciyle bu çalışmalarımızı yaptık. AFAD, UMKE, belediye, itfaiye ve il sağlık müdürlüğümüzle birlikte bir yıldır 345 personelimizi yetiştirdik ve bugün de koordineli olarak tatbikatımızı gerçekleştirdik. 150 bin metrekare olan binamızda 2 bin 100 personel görev yapıyor. İzmir deprem bölgesi. Yarının ne getireceğini kimse kestiremiyor. 12 yaralımız vardı. UMKE, AFAD ve itfaiyeye bağlı 17 araç ve 71 personeliyle tatbikata katıldılar. Başarılı olduğunu düşünüyoruz. Bugünkü tatbikatı personelimizi bilgilendirerek yaptık. Ancak 3 ay içinde kimseye bilgi vermeden tatbikatı tekrar gerçekleştireceğiz. Faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah olmaz ama olursa da kurtarma ekiplerimizi oluşturduk" dedi.

"Farkındalık eğitimlerimiz devam edecek"

AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci tatbikatın başarılı bir şekilde icra edildiğini belirterek, "Sayın başsavcımızın da belirttikleri gibi yaklaşık bir yıldır İzmir Bölge Mahkemesi Adliyemize özel bir önem veriyoruz. Çeşitli eğitimler verdik. Planları gözden geçirdik. Bugün de acil durum tahliyesinin bir denemesini gerçekleştirdik. Katılan herkes için acil bir durum gerçekleştiği takdirde güvenli tahliye açısından son derece kıymetli. Biz doğal afet kuşağı üzerinde olan bir ülkeyiz. Bu nedenle asla afetleri unutmamamız lazım. Afetlerle iç içe yaşamayı öğrenmemiz lazım. Gerekli tedbirleri önceden almalı, birtakım tedbirler ve öngörülerle planlamamızı yapmamız gerekiyor. Bu anlamda biz de AFAD olarak itfaiye ve UMKE teşkilatlarımızın da yardımıyla bugün başarılı bir çalışma gerçekleştirdik diyebiliriz. Bu tür çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki hafta içerisinde okullarımıza yoğun bir şekilde farkındalık eğitimlerimiz devam edecek" açıklamasında bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Adliye Mahkemesi'nde Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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