İzmir Aliağa'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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İzmir Aliağa'da çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir Aliağa\'da çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 10 hektar otluk ve makilik alan ile 70'e yakın zeytin ağacı zarar gördü.

08.07.2024 17:41  Güncelleme: 17:45
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İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangın, Aliağa ilçesi Karadut mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı otluk ve makilik alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, çok sayıda arazöz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfiaye Daire Başkanlığı ekipleri ile Aliağa Belediyesine bağlı su tankerleri ve iş makineleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin alevlere müdahalesinin sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. 10 hektar otluk ve makilik alan ile 70'e yakın zeytin ağacının zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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