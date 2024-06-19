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İzmir Aliağa'da otluk alanda yangın

İZMİR - İzmir'in Aliağa İlçesinde otluk alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Sakran Mahallesi cezaevi mevkiinde bulunan otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın zeytinlik alana sıçradı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de arozöz ekibiyle ve uçakla yangına müdahalede bulunuyor. Şu ana kadar bir hayvan ahırı kısmen zarar gördü.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.